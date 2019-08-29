外資連7買宏達電 股價谷底翻揚

（中央社記者江明晏台北29日電）智慧機市場競爭激烈，宏達電耕耘VR領域多年，盼打造多元動能，外資近期連7日買超宏達電，助攻股價谷底翻揚，今天早盤高點一度來到35.1元，守穩週線之上。

智慧機市場競爭激烈，宏達電耕耘VR領域多年，鎖定商用VR市場，瞄準建築、營造及研發、產品設計、健康照護、醫療與教育等領域，盼開發多元商機。

宏達電近期陸續宣布，旗下HTC VIVE互動廣告實驗室透過與建商合作，打造全台首發VR多人賞屋體驗，並和Busch Gardens Williamsburg 合作打造VR模擬遊戲；除了VR市場之外，宏達電也持續瞄準5G商機，推出的HTC 5G Hub已在北美等地區上市，盼打造更多成長動能。

宏達電第2季營收新台幣28.1億元，第2季每股虧損2.71元，已連續第5個季度虧損，上半年每股虧損5.69元，但若由營業毛利率20.3%來看，較上一季增加5.6個百分點，是自2017年第4季以來連續6個季度毛利率成長。

不過，宏達電7月合併營收新台幣4.4億元，年減68.52%，再創掛牌以來新低，8月營收是否回溫還有待關注；外資近期連7日買超宏達電逾4500張，宏達電8月13日股價下探32.35元波段低點，近期股價谷底翻揚，今天早盤高點一度來到35.1元，守穩週線之上。（編輯：黃國倫）1080829