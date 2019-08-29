電子翻揚 台股站上月線

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）台股今天量縮平盤整理，終場電子翻揚，大盤站上月線約10461點。法人表示，台股第3季指數震盪整理格局為主，人民幣是貿易戰重要觀察指標。

美股收紅，不過美國總統川普政府今天正式確定對3000億美元的中國輸美商品額外加徵5%關稅，台股今天在平盤上下震盪整理，尾盤電子翻揚，終場站上月線約10461點。

加權股價指數終場收在10462.43點，漲28.14點，漲幅0.27%，成交值來到新台幣1026.79億元，電子股漲0.41%，金融股小跌0.45%。

主要電子權值股休息整理，股王大立光終場守住平盤3845元，台積電終場收在254元，小漲0.79%。鴻海收在71.9元，小跌0.69%。

聯發科收在365.5元，小跌0.14%，日月光投控收在69.9元，小漲1.3%。

被動元件族群國巨收在206.5元，小漲0.98%，華新科收在147.5元，小跌0.34%。

金控股相對弱勢，國泰金收在39.5元，跌1.13%，富邦金收在43.15元，跌1.26%。中信金收在20.1元，小跌0.25%。

台新主流基金經理人施昶成表示，目前股市最大變數仍在貿易戰，不能排除美國總統川普施行25%關稅的可能性。不過在貿易戰升溫後，目前市場預期美國聯準會（Fed）9月降息機率高，歐洲中央銀行（ECB）除降息可能性外，也可能在第4季每個月購買300億歐元到400億歐元的購債計畫，市場預期央行寬鬆效應將開始發酵，有利台股資金行情。

展望台股後市，施昶成指出，台股短線在貿易戰疑慮未解、經濟數據仍弱勢、歐美貨幣政策空窗期等因素下，第3季指數震盪整理格局為主，人民幣是貿易戰重要觀察指標。

在族群類股部分，施昶成表示，由於台股震盪加大，操作上以低接為原則，可關注伺服器、5G、無線耳機、中國消費概念、汽車零組件、網通、記憶體等類股。（編輯：黃國倫）1080829