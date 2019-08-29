亞航：明年業務量看增 爭取東南亞客戶

（中央社記者韋樞台北29日電）亞洲是全球單走道客機數量成長快速地區，飛機維修大廠亞洲航空今、明兩年極力爭取東南亞、南亞的航空公司新客戶，估計今年維修架數達90架，明年業務量看增。

亞航今天下午舉行法人說明會，董事長特助洪健溥表示，今年上半年民機業務占營收比重17.5%，穩定的軍機業務占62.5%，其餘為直升機業務；民機合約成長是亞航營運重要目標，因此極力爭取新客戶，亞洲各國有航空公司的國家，除了汶萊之外，其餘全數拜訪過。

洪健溥引述研究機構統計，從2019年到2038年，全球40%的飛機交付到亞太地區；未來20年亞太地區交機1萬7390架，市值2.83兆美元；單走道飛機交機1萬3030架，市值1.353兆美元，顯然大多數單走道飛機都用在亞洲。

隨著新飛機逐步交機，維修需求不大，維修的工時和費用也較低，因此亞航需擴大維修架數來增加營收和獲利，去年維修約76架，今年全年估計約90架，明年維修量看增。

同時，亞航會極力留住老客戶，主要是老客戶機隊中仍有一些自購的客機，有維修需求。

他說，未來亞航要爭取的客戶包括日航集團單走道飛機、全日空集團龐巴迪Dash 8-Q400機隊、大韓航空波音738、韓亞航集團主要外包維修廠空巴A320客機、菲律賓航空集團 Dash 8-Q400和A320型客機。

亞航董事長辦公室主任黃俊憲指出，軍機維修業務方面，包括F-16戰機的工業合作案已於2018年建置在台中廠區，估計未來空軍會釋出4到5項的工合案到亞航；另外，中程計畫著眼空軍高教機預計9月26日整機出廠，明年6月首飛，亞航明年起也要建置「虹翔專案」的維修能量；2022年起的長程計畫會著重陸軍新購進M1A2戰車發動機維修合約。

亞航副總經理高金蘭表示，空軍屏東基地估計9月在民航局和空軍完成審核通過民機可進駐維修後，預計10月會迎來韓國的客機進廠噴漆，並利用空軍基地的廠棚來增加維修能量，目前台中、台南和屏東的機棚從9月初起到年底都已安排各家客機維修，將貢獻下半年營收增加。（編輯：楊玫寧）1080829