台灣水務環保廠商前進印度 獲當地業者支持

台灣環保暨資源再生設備工業同業公會與工研院、台灣綠耕隊首次組團參加29到31日在大諾伊達舉辦的南亞最大印度水務展，吸引許多印度業者參觀洽詢。中央社記者康世人大諾伊達攝 108年8月29日

（中央社記者康世人新德里29日專電）印度水務展今天起舉辦3天，台灣環保暨資源再生設備工業同業公會首次組團參展，印度業者認為台灣水務環保設備有高品質和好價格，在印度很有競爭力。

第16屆印度水務展「一切都和水有關展覽」（Everything About Water Expo）號稱是南亞最大的水務展，今天起到31日在工業城大諾伊達（Great Noida）舉行，共有300家來自超過25國的廠商參展。

台灣環保暨資源再生設備工業同業公會今年首次組團參展，訪團包括3家水務環保廠商、工研院材料與化工研究所和亞洲生產力組織綠色卓越中心台灣綠耕隊技術服務團（台灣綠耕隊）。

台灣環保暨資源再生設備工業同業公會印度區域召集人林正祥與參展的台灣卜力斯公司業務經理呂鎮宇都認為，印度水務相關市場成長空間很大、很有潛力，未來10年可望發展成全球名列前茅的大市場，到印度參展是希望提早進行布局。

但林正祥與參展的元錩工業外銷業務副總吳錫安都指出，光靠一、兩家台灣個別水務環保設備廠商到印度開拓市場是不夠的，必須結合工研院、中國生產力中心及台灣環保暨資源再生設備工業同業公會會員廠商等組成台灣國家隊，並由政府在背後支持，為客戶提出完整的水務、環保解決方案，才能在印度及國際市場與其他國家業者競爭。

林正祥表示，因此公會與幾家業者這次隨同台灣綠耕隊到印度參展，希望結合台灣水務環保業者及工研院的技術實力，持續在印度深耕市場。

相較於德國、日本等其他國家水務廠商，林正祥說，台灣過去也曾面臨過環保衝擊，加上台灣有70%是中小企業，政府為讓中小企業做好污染防治而組成污染防治團，從中累積不少專業知識與經驗，正好印度正在起步，台灣比其他國家擁有更貼近印度市場彈性需求的知識與經驗，且價格合理，相信台灣產品在印度將很有競爭力。

水務包括飲用水供應與水處理、工業廢水處理及節水與智慧控制等，由於印度水污染嚴重，且雨季與非雨季水資源分布嚴重不均，急需先進技術解決問題，台灣擁有與歐美及日本同等的先進水務技術，且結合台灣擅長的物聯網智慧控制技術，符合印度需求。

印度公司Circen Tech已與台灣廠商在南印度提供廢水處理等解決方案，Circen Tech總經理羅蘭（Chandni Rallan）指出，印度水務與環保市場是一個對價格很敏感的市場，台灣業者有非常高品質的研發與產品，且有很好的價格，所以Circen Tech很願意與台灣業者合作，把台灣的方案介紹到印度來，採用的印度客戶都很滿意。

台灣綠耕隊與台灣環保暨資源再生設備工業同業公會昨天也拜會印度商工部國家生產力委員會，雙方達成由台灣綠耕隊協助在德里建構廢水處理示範計畫，對海綿城市與物聯網示範計畫也有共識；台灣綠耕隊與公會將在參展結束後轉往清奈，繼續推動與南印度的水務環保合作。（編輯：林憬屏）1080829