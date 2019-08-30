股利所得男高於女 特別集中60歲以上男性

（中央社記者吳佳蓉台北30日電）財政部統計，根據2017年綜所稅報稅資料，擁有股利所得的女性人數雖多於男性，但平均每人股利所得則是男高於女，男性高出女性1.72倍，之中又以60歲以上男性每人平均股利所得新台幣23.8萬元最高。

財政部近日發布最新統計通報，統計2017年綜所稅股利所得共新台幣6970億元，占整體稅收比重11.7%。從性別來觀察，其中，雖擁有有股利所得收入的女性人數多於男性，占比為53.4比46.6，但平均每人股利所得則是男高於女。

統計顯示，2017年男性平均每人股利所得16.8萬元，女性為9.8萬元，男性比女性高出1.72倍；同時，年齡層越高，男女股利所得差異就越大，60歲以上男性股利所得比女性的高出1.97倍，遠高於20至29歲的1.33倍、30至39歲的1.48倍，40至49歲的1.62倍，以及50至59歲的1.73倍。

財政部統計處分析，這可能與男性股票投資金額較高，加上持有企業股票的企業負責人或董事、監事普遍男多於女所致。不過，男女股利所得差距倍數已逐年縮小，2017年男女差距1.72倍，已是近5年最低 。

綜合年齡層及性別觀察，平均每人股利所得最高的一群為60歲以上男性達23.8萬元，其次依序為50歲至59歲男性的19萬元，40至49歲男性的12.8萬元；每人平均股利所得最低的一群則為19歲以下女性（4.1萬元）。

此外，統計顯示，即使是普遍還不具謀生能力的19歲以下男性及女性，每年平均也有6.2萬及4.1萬的股利所得，同時，20至29歲男性及女性的平均股利所得，也高於30至39歲族群。

統計處官員向中央社記者說明，推測會有這樣的現象，應與29歲以下族群的股利所得多來自於上一代的股票贈與有關；其中，受家族財富多由男性繼承的觀念影響，19歲以下及20至29歲擁有股利所得的男性人數也高於女性，與其他年齡層「女多於男」的趨勢相反。

另一方面，如果從課稅級距來看，2017年適用稅率45%以上申報戶（約9590戶），有高達29.4%股利所得占總所得額比重在8成以上，遠高於其他稅率級距。

統計處認為，這可能與高所得者多為企業經營者、負責人及高階管理者，大多數持有公司或相關企業股票，加上本身財力就較為雄厚，股票投資金額相對較多，因此獲配股配息也多有關。（編輯：黃國倫）1080830