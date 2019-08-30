研華發展智慧醫療 獲2項國際大獎

（中央社記者吳家豪台北30日電）工業電腦廠研華近期以多功能一體醫療終端設備入選美國2019 CIO 100頂級方案廠商，更因協助荷蘭醫院打造數位手術室，獲2019 MedTech Breakthrough Awards最佳醫院科技應用獎。

研華今天發布新聞稿指出，除了獲2項國際大獎肯定，研華至今共有超過百件產品獲頒台灣精品獎；其中，7吋醫用手持平板電腦、24吋醫用電腦曾獲台灣精品金質獎及銀質獎。

研華智能醫療事業部門協理黃滇樺表示，研華從工業電腦起家，早在十幾年前已察覺物聯網將廣泛應用於醫療產業，除持續深化既有的醫療硬體設備，近幾年更積極調整解決方案架構，將現有硬體整合軟體成為一站式解決方案，協助醫院打造各式符合醫院需求的智慧醫療服務。

黃滇樺說，研華偕同荷蘭在地系統整合商協助荷蘭伊拉斯姆斯大學附設醫院，從影像伺服器、顯示螢幕到一體機的全方位數位手術室解決方案，大幅簡化原本複雜的手術流程，並提升醫療效率與品質，讓手術室內外工作人員都可透過一機控制系統，確保手術過程可做到無菌無感染。（編輯：蘇志宗）1080830