智慧顯示展發酵 外資轉買面板雙虎暴量大漲

（中央社記者潘智義台北30日電）Touch Taiwan 2019智慧顯示展覽會自週三起一連舉行3天，主要參展廠商面板雙虎友達光電、群創光電今天暴量大漲，外資昨天已轉手買超友達，縮小賣超群創力道。

除智慧顯示展題材，中國大陸面板廠減產，讓面板價格有機會止跌，也為面板業帶來利多。友達盤中來到8.29元，大漲5.87%，近下午1時成交量逾9.56萬張。群創盤中來到7.08元，上漲4.57%，成交量逾11萬8900張。

台灣證券交易所統計，外資28日賣超友達1617張、賣超群創1萬8234張，但外資昨天已轉為買超友達1萬4590張，但依然賣超群創3770張，賣超金額大降。

友達在智慧顯示展推出超高解析度8K4K電視面板，並展出迷你發光二極體（MiniLED）、微發光二極體（Micro LED）面板，友達表示，台灣面板產業要邁進產業新世代技術微發光二極體，一般認為關鍵的「巨量移轉」技術可望突破，甚至未來2年即可看到新技術應用到顯示器產品，例如專業的電影後製顯示器、畫海報的專業顯示器。

群創在智慧顯示展推出120吋的8K4K超高解析度電視，號稱在中東市場要價新台幣1000萬元，在台灣售價低於300萬元。並因應今年摺疊螢幕大戰，推出5.99吋摺疊平板手機，採全高清低溫多晶矽（FHD LTPS）面板窄邊框技術，搭配2.5D玻璃蓋板邊緣弧角設計。

另外，群創採用水下內嵌式觸控專利技術，推出可進行高解析度，支援水下使用的觸控全螢幕顯示器。（編輯：蘇志宗）1080830