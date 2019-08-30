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首頁 / 證券

台股週線漲79.94點 上市股票總市值32.12兆元

最新更新：2019/08/30 18:46

（中央社記者潘智義台北30日電）台灣證券交易所統計，今天加權指數收在10618.05點，週線上漲79.94點，漲幅約0.76%，全體上市公司市值為新台幣32兆1171.97億元，較上週增加2540.04億元，增幅約0.80%。

產業別指數方面，本週漲幅以半導體類指數上漲1.98%為最大，跌幅以電子零組件類指數下跌1.54%最大，未含金融類指數上漲72.32點，漲幅約0.82%，未含電子類指數上漲40.71點，漲幅約0.28%，未含金融電子類指數上漲26.95點，漲幅約0.23%。

本週集中交易市場總成交金額為5946.93億元，全體上市股票成交金額為5386.17億元，股票成交量周轉率為1.55%，各產業上市股票交易成交金額前3名為半導體類1472.09億元，占全體上市股票交易金額的27.33%，電子零組件類1053.96億元，占全體上市股票交易金額19.57%。光電類632.19億元，占全體上市股票交易金額11.74%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為電子零組件類7.65%、光電類4.37%、資訊服務類2.90%。

累計今年初開盤迄今共159個交易日，集中市場總成交金額為18兆4133.24億元，市場日平均成交金額為1158.07億元，股票成交量周轉率為47.42%，股票日平均成交量周轉率為0.3%。（編輯：鄭雪文）1080830

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