貿易戰多空莫測 台股臨季線壓力區間整理

（中央社記者韋樞台北2日電）中美兩國從1日起互相加徵對方出口的貨品關稅，但中國卻同時拋出和美貿易協商的意願，貿易戰變幻莫測。法人認為，台股上漲面臨季線10661點壓力區，未來不易大漲，以區間整理居多。

北京8月23日為反制美方，宣布對價值約750億美元的美國貨品加徵5%到10%關稅，生效時間分別在9月1日及12月15日，另從12月15日起，恢復對原產於美國的汽車及零部件加徵25%、5%關稅。

美國總統川普同樣在23日宣布，從10月1日中共建政紀念日當天，把原先2500億美元中國商品的加徵關稅稅率從25%上調至30%，9月1日和12月15日對3000億美元中國商品擬加徵的關稅稅率，也從10%上調至15%；等同所有中國銷美貨品均遭關稅打擊。

中國同時亦拋出與美方協商的意願，讓各國股市鬆一口氣，上週六美股收盤，道瓊工業指數、標準普爾（S&P）500指數等均小漲，僅那斯達克指數小跌。

從整體8月外資的買賣超動向來看，外資只有3個交易日買超，其餘全部為賣超，而外資及陸資在8月30日的買超高達153.09億元，推升台股大盤上漲155點，面臨半年線10657點和季線10661點的壓力區。

法人認為，上週美股大漲帶動台股跟漲，但卻由弱勢股領軍反彈，但台股反彈後恐缺乏再上攻季線10661點力道，除非換由相關權值股帶量上攻，預估後續大盤以區間整理的機率較高。

法人指出，外資8月賣超台股不手軟，多由本土資金撐起台股一片天，增添市場信心，區間先以10500點到10700整理看待，由於貿易戰和全球央行吹降息風的多空變化仍多，投資人得要耐心以對。（編輯：楊凱翔）1080902