9月市況轉佳 台股盤中高檔震盪走平

（中央社記者韋樞台北2日電）國際股市歷經8月利空動盪；9月起，美中雖然互相加徵對方關稅，但釋出雙方將協商；產業面將有蘋果發表新機，帶旺電子股。台股今天開低走平，電子和傳產表現均優。

截至10時30分，台股上漲6.05點，為10624.1點，成交值約新台幣540億元。

美中貿易戰雖然加徵對方關稅，但彼此釋出新曙光將進入協商，緩和市場氣氛，上週台股順勢大漲155點，將台股指數推升至10618點，即將面臨半年線10657點和季線10661點的壓力區。

台股面臨壓力區，需要帶量上攻才有機會突破，今天開低走平，力守10618點平盤位置。各類股方面電子和傳產漲勢平均，金融股及傳產股的塑化、機電小跌；電子股僅半導體和電子通路小跌0.4%到0.5%左右。

蘋果將於美國時間9月10日發表新機款，將有助手機相關供應鏈拉貨，帶旺電子股第4季。台積電開低走低，盤中最低257元，跌幅0.77%；大立光開低走平，力守3890元平盤；鴻海也在平盤74.2元游走。

統一證券表示，8月金融市場利空重重，多次引發市場大跌；但9月利多頻傳，包括9月中美雙方可望重新恢復談判、美國聯準會（Fed）持續降息1碼，將化解殖利率倒掛問題、Fed停止縮表，資金再度寬鬆。

統一證券指出，10日蘋果將發表新機，有利供應鏈啟動拉貨，並帶動電子業第4季旺季；台股在年線10353點支撐強勁，外資也恢復買超。考量8月市場已反應最壞狀況，台股築底格局明顯，可留意5G概念股、PCB、網通、IC測試及汽車零組件等族群。（編輯：郭萍英）1080902