台股高檔狹幅震盪小漲 法人：缺資金動能挹注

（中央社記者韋樞台北2日電）台北股市今天在10600點高檔狹幅震盪，量縮缺乏資金動能不易上攻，各類股中電子和傳產漲幅溫和，蘋概三雄在平盤上下震盪。法人表示，國際債市和匯市風險未除，難有資金挹注助攻。

台股終場上漲16.80點，收在10634.85點，成交值新台幣1048.33億元。

台股上週在三大法人大買之下推升台股站上10618點，但今天盤面上缺乏相關權值股帶量上攻，使得台股僅在平盤上下狹幅游走。

各類股方面，蘋果（Apple）將於美國時間10日發表今年新機款，電子股又逢第4季旺季備貨潮，今天電子股溫和上漲，不過蘋概三雄股價顯得溫吞，台積電開低走低，尾盤小拉收在257.5元，跌幅收斂到0.58%；大立光力守平盤，收在3885元，微跌0.13%；鴻海收在74元，微跌0.27%。

旺宏電子第3季旺季，7月營收30.35億元，創波段新高，獲利有望勝過第2季；吸引三大法上週聯手大買，今天股價開高走高，尾盤收在全盤最高的30.25元，漲幅9.8%，成交量亦爆出13.29萬張的大量。

金融股微跌0.01%；傳產股僅塑化、汽車、油電燃氣類下跌，其餘溫和上漲。

國泰證券期貨顧問處經理蔡明翰表示，近期台股受惠貿易戰風險和緩而帶量突破整理區間，但其實應觀察國際債券和匯率市場的資金變化並未出現樂觀，包括債券殖利率的倒掛情形還未改善，亞幣中的人民幣仍在低檔偏弱整理中，因此資金流挹注台股有限，顯示市場風險並未完全消除。

蔡明翰指出，台股面臨半年線約10660點和季線約10665點壓力區，必須帶量上攻才能突破壓力區，但在債券殖利率未回升下，亞幣要逐步升值，才有資金動能進駐推升台股上攻。

至於產業方面，蘋果10日將發表今年新機款，蔡明翰預估可望帶給電子業第4季拉貨旺季，加上蘋果去年的機種銷售狀況不如預期，造成電子業營收未能大幅加溫，而今年已大略得知蘋果新機可能亮眼之處不多，在預期偏低的情形下，有可能反而出現股市優於預期的表現。

另外蔡明翰也提醒投資人可以留意原物料中正值第4季全年最旺季的水泥股，和鋼鐵股中因鎳價大漲而受惠的不鏽鋼族群，以及運輸原物料和大宗物資的散裝航運族群。（編輯：黃國倫）1080902