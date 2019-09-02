獨家／國發基金加碼扶植新創 創業天使額度提高至20億

國發會主委陳美伶2日表示，創業天使投資方案已通過52案，預計到了10月，原本的新台幣10億元就會用完，管理會決議提高額度至20億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北2日電）國發基金管理會今天通過加碼創業天使投資方案，由於原本的額度新台幣10億元，已經用了7億多，會中通過將額度提高至20億元，展現政府力挺新創的態度。

對於新創事業來說，最有感的事情就是「燒錢」，初期營運需要投入大量的資金，技術、研發、人事成本，樣樣都需要錢，而公司成立初期，知名度不夠，募資更容易碰壁。

新創事業初期最艱困、投資風險也最高，在新創公司創立初期就開始投資的投資者，因而被稱為「天使投資人」。

政府為了扶植新創，也樂於扮演天使的角色，早已匡列10億元辦理創業天使投資方案，藉由與天使投資人共同投資，提供新創企業創立初期營運資金，天使投資人也可運用投資經驗，協助輔導被投資事業後續發展。

國發基金指出，創業天使投資方案目前核准投資金額已超過7億元，為了避免創業天使投資方案經費額度用完後，國發基金才準備加碼，會產生青黃不接的問題，影響新創業者進度，國發基金今天特別開會討論經費加碼的事宜。

國發會主委陳美伶接受中央社記者訪問時表示，創業天使投資方案已通過52案，預計到了10月，原本的10億元就會用完，因而管理會決議提高額度至20億元。

創業天使投資方案截至目前為止，已審議79家新創事業投資申請案，通過投資52家新創事業，通過投資總金額約7.06億元，加計民間天使投資人搭配投資金額約5.21億元，帶動其他民間資金共同投資約8.52億元，合計挹注新創產業金額已逾20.80億元。

國發基金表示，通過投資的52家新創事業當中，以電子科技類別為大宗，占了近一半，第二大類是生技醫療，也有將近1/4。

這些通過國發基金投資的新創事業，創新的商業模式往往讓人眼睛一亮，如iCarry旅遊購物平台，成功整合運送和支付，提供旅客便利服務，吸引傳統老店佳德鳳梨酥、裕珍馨等合作。

通過投資核定的新創事業還包括提供多元化產品及區塊鏈雲端服務的鏈科股份有限公司、提供數位醫療與智慧醫院解決方案雲端軟體服務的天樞健康資訊科技股份有限公司、專注於量子點生產及應用的優美特創新材料股份有限公司，期許成為材料界的台積電。

國發基金為了扶植新創，今年陸續對創業天使投資方案進行鬆綁，其中亮點如個案投資金額上限從1000萬元提高至2000萬元，若能獲得國際知名投資機構投資超過3000萬元的新創業者，國發基金可以共同搭配投資，投資金額也會再提高至3000萬元。

此外，還有簡化小額投資流程的「綠色通道」，國發基金說明，小額投資部分，過去得依規定提送投資評估審議會審議，調整後，當天使投資人申請投資金額300萬元以下，且投資金額不低於國發基金，國發基金便可逕行投資。

若新創事業有意申請，據創業天使投資方案所列的申請資格，可由天使投資人或新創事業提出申請，新創事業獲得天使投資人推薦者，國發基金得優先考量投資。（編輯：林孟汝）1080902