貿易戰變數多 資金自股票基金流向債券基金

（中央社記者潘智義台北2日電）美中貿易戰局變化多，投資人審慎觀望，造成資金自股市流向債市，EPFR統計，8月22至28日股票型基金淨流出76億美元，但債券型基金獲資金淨流入124億美元。

新興市場投資組合基金研究機構（EPFR）統計，8月22至28日，股票型基金遭資金淨流出76億美元，美國股票型基金淨流出29億美元，國際股票型基金淨流出25.78億美元，歐洲股票型基金淨流出18億美元，相對日本股票型基金淨流入25億美元，為少數資金流入的股票型基金；整體新興市場股票型基金為資金淨流出27億美元。

上述期間，債券型基金獲資金淨流入124億美元，所有主要債券型基金均獲資金青睞，其中以投資等級債基金獲資金淨流入73億美元最多，高收益債券型基金為資金淨流入11億美元，新興市場債券型基金資金淨流入8億美元。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽指出，從美國經濟數據來看，就業市場強勁、仍舊支撐美國薪資及消費動能成長，目前並無證據顯示美國或全球經濟正在接近衰退；因應當前經濟局勢與貿易不確定性，維持相對加碼高收債，相對整體市場比重減碼公債，並納入較不易受到國際關稅紛爭影響的住宅抵押債。

另外，霸菱投顧認為，在美中貿易戰影響下，隨著亞洲企業布局東南亞設廠，當地股市有機會表現更好，可以考慮投資東南亞國家股市。

霸菱投顧分析，一般投資人擔心東南亞股市波動大，獲利不穩定，但過往經驗顯示，風險調整後的東南亞股市報酬仍佳，在過去10年到截至今年6月30日為止，東協股市的年化報酬達12.0%，略高於亞洲（日本除外）股市的11.5%。（編輯：張均懋）1080902