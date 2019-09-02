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統一發票開獎3/13

雲端發票9-10月期起 加開40萬組500元獎

最新更新：2019/09/02 20:32
台北國稅局2日表示，從9、10月起，雲端發票專屬獎項共增開40萬組新台幣500元獎項。（圖取自Google Play網頁play.google.com）
台北國稅局2日表示，從9、10月起，雲端發票專屬獎項共增開40萬組新台幣500元獎項。（圖取自Google Play網頁play.google.com）

（中央社記者吳佳蓉台北2日電）台北國稅局今天表示，從9、10月起，雲端發票專屬獎項共增開40萬組新台幣500元獎項，只要不印出紙本發票，就能增加中獎機會。

發票獎項分兩種，第一種是一般發票獎項，根據每期開出的頭獎獎號，對中後3、4、5、6、7碼或全中，可得200元、1000元、4000元、1萬元、4萬元、20萬元獎金；另外，還有1組特獎號碼及1組特別獎獎號，全中可得200萬元及1000萬元；不限紙本或雲端發票，都能兌獎。

第二種則是雲端發票專屬獎，只限沒印出紙本發票、儲存在悠遊卡、手機條碼等載具的雲端發票才可兌獎；發票號碼全部對中財政部每期所開出的獎號就算中獎，如果同張發票，同時對中一般發票獎及雲端發票專屬獎，採獎金較高者擇一領獎。

過去雲端發票專屬獎，每期只有1.5萬組2000元獎號及15組百萬獎號，組數較少；在民進黨立委江永昌於立法院質詢爭取下，從今年9、10月起，增開40萬組500元雲端發票專屬獎。

台北國稅局表示，增開500元獎項後，整體雲端發票中獎率將由千分之5提高為千分之7；鼓勵民眾購物時順手將發票存在悠遊卡、一卡通、信用卡、手機條碼等載具中，不要印出紙本電子發票，這樣一來，還能多對雲端發票專屬獎，增加中獎機會。（編輯：蘇志宗）1080902

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