美股休市 法人估台股逢壓震盪

（中央社記者張建中台北3日電）美股因勞動節休市一天，法人認為，台股外資持續偏多操作，只是指數逼近10665.3點季線反壓，盤勢可能趨於震盪整理。

美股休市一天，歐股3大指數則同步收高。倫敦FTSE 100指數漲74.76點，漲幅1.04%；法蘭克福DAX 30指數漲14.50點，漲幅0.12%；巴黎CAC 40指數漲12.56點，漲幅0.23%。

國內外產業訊息方面，中國大陸紫光集團旗下長江存儲開始量產64層三維儲存型快閃記憶體（3D NAND Flash）。市調機構集邦科技預期，明年下半年將開始對市場產生影響。

受傳統淡季民俗月影響，台灣8月車市新車掛牌量僅2萬3964台，月減50.5%，不過進口車受到影響較小，讓8月進口車銷量超越國產車，占整體新車銷量比例達53.9%。

三陽工業大陸事業營運逆勢成長，上半年獲利已逼近去年全年，後續看旺；越南廠持續精實工程，下半年將啟動活化資產土地開發。

財政部公布今年前7月房地合一稅達新台幣26.9億元，年增130%，主要貢獻來自中南部，尤其高雄市最多。房仲表示，投資客過去3年轉戰低房價的中南部，但墊高房價後，稅收不易再大幅成長。（編輯：鄭雪文）1080903