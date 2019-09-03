台灣搶香港金融中心大餅 學者提產業連結三建議

（中央社記者劉姵呈台北3日電）受到反送中運動影響，香港金融中心地位遭遇挑戰，中經院院長陳思寬分析，台灣雖無法立刻取代香港地位，不過可趁機會作整體策略思考，資金回台後如何與產業連結，強化體質。

金融監督管理委員會主委顧立雄2日指出，香港「反送中運動」恐影響其亞洲金融中心地位，今年底前將公布「媲美星港財富管理新方案」，針對專業投資人將會有更多商品開放，包括放寬境外結構型商品連結標的限制，例如可連結台股指數相關商品等。

香港反送中運動不僅衝擊經濟發展，金融中心地位也遭遇挑戰，陳思寬今天接受中央社記者訪問表示，南韓目前有日韓貿易戰問題待解，亞洲四小龍中，僅剩下台灣和新加坡在觀望香港局勢發展，希望從中找到更好的機會。

陳思寬認為，香港過去是英國殖民地，當初為了打造成金融中心，因此企業資金進出沒有限制，加上港幣與美元具連動性、又是英語系國家，香港具備相當得天獨厚的條件成為亞洲金融中心。

相較於此，一直以來，台灣在法規與資金進出的控管上就比較嚴格，加上香港的稅制更優惠，台灣很難取代其地位。

不過，陳思寬表示，台商在海外的資金超過兆元規模，且在這次美中貿易戰延燒下，受惠於五加二產業、台商回台投資、境外資金回流等政策方案，台灣的內需發揮了支撐力道，加上反送中事件，可以讓主管機關去做更完善的整體策略思考。

除了金管會提出的財管方案、商品開放外，資金能真正回台且讓產業能趁機「轉骨」的關鍵，陳思寬提出資金回台與產業連結3個具體建議。

首先，台商海外資金多數停泊於境外公司，以顧立雄提出「台灣人的錢要由台灣人自己管理」原則來看，金管會提出的財管方案是可行的，也可以為銀行業者爭取到更多商機；不過他建議，各部會可以把它變成是「投資中心」概念，配合政府提出的五加二產業、亞洲矽谷等計畫，將資金引導回台後，要能與台灣產業作連結。

陳思寬強調，資金引導回流下一步，就是如何將資金導入在地化產業去投資，才是關鍵。舉例來說，國外新創公司可以來台IPO掛牌，政府提供資金外，也要讓這些企業與台灣的產業作連結；一來台企可以借鏡、仿效新的商業模式，幫助產業轉型；二來這些資金回台可實際投資在地化產業，台灣的發展才能有更大的發揮空間。

第二，金管會正在推行金融監理沙盒，這概念也可以延伸到各個產業，讓目前法規沒辦法完全開放的服務或商品，透過「沙盒」的方式使其運作。陳思寬說，像是鄰國日本就設有「國家經濟戰略特區」也是類似概念，所有企業行為、創新商業活動與現行法規有所牴觸部分，可以先在此特區運作，再看成效檢討與改善。

第三，許多國際企業現在因反送中活動，希望可以找到香港以外的地方落地深耕，儘管四小龍當中獲益最大的是新加坡，不過相對來說，台灣的優點是開放的生活方式、許多資金無處可去、辦公室租金與人事費用等較為低廉，如果政府各部會可以協商，用專案方式吸引海外人才，甚至是讓整個專業團隊過來，人才一落地，可激盪出更多元的創意花火。

陳思寬也建議，為了不影響台灣當地人才就業機會，透過專案處理整個企業或團隊引進的方式比較妥當，除了勞動部外，也可交由經濟部來協助，與在地化產業有更多結合。（編輯：林淑媛）1080903