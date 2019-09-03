汽車與電子股領跌 台股失守10600點

（中央社記者張建中台北3日電）台股開平震盪走低，指數終場收跌76.64點，失守10600點關卡；汽車類股表現疲弱，類股指數重挫逾2%，電子類股指數也跌0.92%，為盤面弱勢指標。

加權指數今天收在10558.21點，跌76.64點，跌幅0.72%，成交值新台幣1046.51億元。

傳統產業股今天漲跌互見，受傳統淡季民俗月影響，8月車市不佳，台灣新車掛牌量僅2萬3964台，月減達50.5%，重創汽車類股指數下挫2.06%，表現最弱。

食品與塑膠類股表現也相對疲弱，類股指數分別跌0.92%及0.89%。水泥類股在水泥價格看漲下，表現相對強勢，類股指數漲0.73%。

電子類股今天同樣漲跌互見，蘋果（Apple）新iPhone即將於美西時間10日亮相，股王大立光股價表現強勁，收在3950元，漲65元，漲幅達1.67%。

同為蘋果供應商的台積電與鴻海股價表現則相對疲弱，分別跌3.5元及0.4元，跌幅約1.36%及0.54%。

中國大陸紫光集團旗下長江存儲開始量產64層三維儲存型快閃記憶體（3D NAND Flash），市場憂心對市場造成影響，記憶體廠旺宏與華邦電股價分別重挫3.97%及1.96%。

聯電與聯發科等半導體股股價也紛紛走跌，半導體類股指數下挫1.37%，連帶影響電子類股指數跌0.92%。

分析師王兆立表示，台股短期可能延續震盪走勢，除美中貿易戰後續發展，美國聯邦準備理事會（Fed）利率政策，與美債殖利率及人民幣走勢都是牽動台股後市的關鍵，值得追蹤觀察。（編輯：鄭雪文）1080903