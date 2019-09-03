電信業拚9月開學季 299方案交鋒

9月開學季，電信業者台灣之星率先推出299吃到飽方案，中華電則推出299元起的「小資省很大」方案。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者江明晏台北3日電）時序進入9月開學季，電信業陸續推出資費方案，台灣之星率先引爆戰火，推出299吃到飽方案，中華電則推出299元起的「小資省很大」方案。

繼去年499之亂後，電信業者促銷動作低調許多，遠傳與台灣大先前都推出為期半個月的月租299上網12GB流量、網內通話免費等優惠方案，以低門檻、上網「吃很飽」的方式促銷，引起話題與討論，但目前促銷均已結束，以網路門市499上網吃到飽加碼禮券上陣。

台灣之星2日傍晚宣布推出9月限定優惠，即日起至30日止，網路門市限定，申辦「電信最大包」資費方案，月租299元可享上網、網內通話雙飽，網外加市話送299分鐘。

中秋節將至，中華電信推出「小資省很大活動」，凡新申辦、攜碼、續約用戶，申辦大4G單門號與購機方案，至9月底前，月繳299元、399元、599元指定資費，各於合約期間一次性限時加贈30GB、50GB、100GB上網量。

舉例來說，299方案每月上網量1GB、可於綁約24個月享30GB加贈上網量，瞄準小資輕量族群。

針對連假期間出國的消費者，亞太電信推出手機原號漫遊多國，每日上網吃到飽199元起的優惠，而針對三星Galaxy Note10，月付1588元，可以0元帶回家。

至9月底止，遠傳直營門市或網路門市也推出空機優惠，購買iPhone XS Max 256GB單機，可免費送AirPods 2；台灣大哥大先前則宣布推出手機、電腦、電視的「匯流專案」。（編輯：張均懋）1080903