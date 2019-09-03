電子支付大整合 相互轉帳最快2020年上路

金融監督管理委員會日前發布「電子支付機構管理條例」修正草案，草案將新增「跨機構共同平台」，電子支付帳戶之間可以互相轉帳，也可與商店共通使用。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者劉姵呈台北3日電）金管會今天表示，未來將開放電支機構的使用者透過財金公司建置的「跨機構共同平台」，電子支付帳戶之間可以互相轉帳，也可與商店共通使用，意即街口支付簽約商店，以後用歐付寶也可支付。

金融監督管理委員會日前發布「電子支付機構管理條例」修正草案，預計9月底預告草案完成後，順利的話本會期就可以送入立法院，最快2020年上路。

銀行局副局長黃光熙今天表示，草案將新增「跨機構共同平台」，目前平台為封閉式，只能對受理註冊的人提供金流服務，未來改為開放式後，財金公司會先研議建置跨機構共用平台，提供消算機制，電子支付機構、銀行都可以加入。

所謂的電支機構業者，包含街口支付、Line Pay一卡通、歐付寶、橘子支付等，黃光熙指出，未來所有的電支業者跟銀行只要加入平台，可以達成通路共享、資金流通2效益。

資金流通方面，未來電支及金融機構間可以透過平台提供國內外匯兌及轉帳；舉例來說，街口支付使用者之間可以相互轉帳，以後也可以跨機構轉帳到歐付寶電子支付使用者帳戶，且未來銀行也可加入平台，使用者電支帳戶也可轉到銀行的帳戶。

通路共享方面，電支機構與商店簽約後，加入平台的其他電支機構，就可以在這家商店作支付。舉例來說，街口支付簽約的店家，消費者以後用歐付寶也可以在街口簽約的商店作支付。

黃光熙表示，未來電子支付機構經營的範圍可以分為3大塊，包括金流核心業務、金流附隨業務（服務對象為使用者或特約機構）以及金流相關衍生業務（服務對象不限使用者或特約機構）。

黃光熙指出，目前兼營電支的銀行一共有21家，銀行未來加入平台後，電支與信用卡的紅利積點也可望能整合及折抵代理收付，舉例來說，銀行信用卡的紅利點數可以整合成街口支付的街口幣作交易使用。（編輯：張均懋）1080903