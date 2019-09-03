貿協企業高階主管實戰班 以色列開課

中華民國對外貿易發展協會第4期企業高階主管實戰班今年到以色列開課，3日舉行開訓典禮，由外貿協會董事長黃志芳親自率領32名國內中大型企業高階主管飛赴當地取經。（外貿協會提供）中央社記者廖禹揚傳真 108年9月3日

（中央社記者廖禹揚台北3日電）外貿協會第4期企業高階主管實戰班今天在以色列開訓，外貿協會董事長黃志芳表示，希望學員透過這次課程，從以色列觀點重新定義創新，找出企業創新的關鍵要素。

中華民國對外貿易發展協會今年籌辦的企業高階主管實戰班，今年將課程拉到創新王國以色列；外貿協會董事長黃志芳今天出席開訓典禮致詞指出，以色列與台灣同為小國，但都能在有限資源中創造奇蹟，而以色列成為新創之國的關鍵在於不畏風險，從無到有探索各種可能性，相信這次課程可促成台以長處結合，在不同領域激盪出新的火花。

黃志芳表示，希望台灣企業無論成立時間長短，都能保有新創公司精神，不安於現狀，才能順應數位時代轉型，持續成長進步。

台灣駐以色列代表處大使張國葆今天也出席典禮，並在會中分享經驗。他認為以色列與台灣最大的不同，即在於以色列人民勇於挑戰及獨立思考的精神，希望學員透過本次課程，跳脫傳統思維，將創新帶回台灣。

本期實戰班首日課程即切中主題，聚焦以色列及猶太創新精神，透過說明以色列文化背景及國際局勢，帶領學員了解如何以創新取勝。

本期實戰班學員包括能源科技、創新材料、生技醫療、食品、機械製造、鋼鐵業等多家知名中大型企業，外貿協會也邀請以色列企業重要人士與創業家參與今晚的歡迎晚宴，協助台企在當地建立人脈網絡，希望促成更多合作機會。（編輯：李信寬）1080903