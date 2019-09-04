道瓊再現跌勢 台股上檔恐有壓

（中央社記者江明晏台北4日電）美中貿易戰缺乏進展，美股道瓊下跌近300點，台股3日跌76.64點，收在10558.21點，投顧認為，美股再度出現較大跌勢，台股早盤或有再度面臨回測8月30日的多方缺口壓力。

由於數據顯示美國8月工廠活動自2016年以來首度萎縮，以及美中貿易談判缺乏進展，上週末相互課徵新關稅，華爾街股市收盤下挫，道瓊工業指數下跌近300點，終場下跌285.26點或1.08%，以26118.02點作收。

而歐股方面也收低，市場擔憂英國無協議脫歐，可能為英國經濟帶來災難性後果，至少短期如此，而使英國經濟陷入衰退。

台股3日跌76.64點，收在10558.21點，成交值新台幣1046.51億元。三大法人合計賣超新台幣70.18億元，其中自營商買超4.44億元，投信賣超2.71億元，外資及陸資賣超71.91億元。

金管會公布7月單月國銀全行稅前盈餘僅新台幣332億元，其中國內總分行獲利衰退最多約49.3億元，較去年同期減少19.3%。銀行局表示，因國際情勢變化較大，金融資產評價不佳，使投資淨利減少。

蘋果新iPhone即將於9月10日亮相，由於市場普遍看淡今年新機銷售，因此法人目光轉向今年新加入或重新拿回訂單的供應商，尤其是Type C快充、三鏡頭最受期待，相關供應鏈廠商可望受惠。

日盛投顧指出，台股3日挑戰季線失利，呈現開高走低中黑，所幸收盤仍成功守穩5日線，由於美股昨晚再度出現比較大的跌幅，對於今天台股早盤或許有再度面臨回測8月30日的多方缺口的壓力，不過若未出現帶量下殺，盤面還是有辦法逆勢止穩，若多方能趁利空不跌，成交量則必須要再適度的放大；預期短線上將在10400點至季線10665點附近，區間築底機會較大。（編輯：楊凱翔）1080904