台股震盪走高 收復10600點大關

（中央社記者江明晏台北4日電）美中貿易戰缺乏進展，美股道瓊下跌近300點，但台股已先行反映美股期貨走勢，加上今天台幣升值，激勵台股反彈，指數震盪走高，上漲逾60點，收復10600點大關

數據顯示美國8月份工廠活動自2016年以來首度萎縮，以及美中貿易談判缺乏進展，上週末相互課徵新關稅，華爾街股市收盤下挫，道瓊工業指數下跌近300點。市場擔憂，英國無協議脫歐，可能為英國經濟帶來災難性後果，歐股也收低。

至11時15分，台股加權指數來到10616.15點，上漲57.94點，漲幅0.54%，成交值來到新台幣588.79億元，收復10600點大關。

蘋概三王走揚，台積電今天上漲2.5元，漲幅約1%，至256.5元。股王大立光漲幅1%，至3990元，漲幅1%，鴻海上漲0.68%，至74.1元。

蘋概股走勢搶眼，玉晶光上漲逾2.5%，至429.5元，可成漲2.46%，至229元。金像電、華通等PCB族群也走揚，分別上漲約3.8%、1.4%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股昨天走勢先行映美股期貨下跌，但後續跌幅收斂，加上今天台幣升值，激勵台股反彈，但因為量能不足，仍存在風險，建議不追高。（編輯：鄭雪文）1080904