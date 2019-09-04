傳併購安泰銀 國票金：與樂天有簽競業禁止條款

（中央社記者劉姵呈台北4日電）金融圈傳出併購消息，國票金大股東旺旺集團與安泰銀的大股東私募基金隆力傳出簽下意向書，且整體併購資金達新台幣350億元；國票金回應，與樂天有簽競業禁止條款，不予置評。

國票金與日本樂天集團在7月底取得金融監督管理委員會的核准許可籌設純網銀門票，樂天國際商銀對純網銀的持股大約是49%，但目前純網銀都還在籌設階段，蘋果日報今天報導，傳出國票金已經對安泰銀作實地查核，安泰銀的大股東私募基金隆力（Long-reach）入主安泰銀已近12年，將以每股18元至19元出售給國票金，整體併購資金達350億元。

對於國票金與安泰銀的併購傳言，國票金發言人邱銘恩向中央社記者表示，「因與樂天有簽訂競業禁止條款，對於媒體報導的消息不予置評。」

安泰銀財務長暨發言人徐世偉也向中央社記者表示，「任何的併購都要等董事會決議，才能對外發重大訊息公布，這是主管機關的要求，目前都不予評論。」

市場人士表示，考慮競業禁止的條款限制規定，簽署後負有保密及不為競業的義務；不過，國票金與日本樂天有簽訂合約，基於雙方合約，國票金目前不可能再併購另外一家實體銀行。

對已轉投資設純網銀的銀行又想併購一家實體銀行，是否可行，金管會主委顧立雄於8月12日曾表示，「沒有開放純網銀併購實體銀行、或是被併購的計畫」；不過，在9月3日他接受媒體專訪時表示，理論上可行，仍得視個案衡酌考量，「純網銀金金分離，可除外適用」。

至於其他2家純網銀的大股東都是實體銀行的股東，都有可能會面臨到純網銀跟實體銀行競業的問題；不過，樂天卻是純網銀，如果國票金還要再去併購一家實體銀行，此樁「婚事」還得要看金管會與日本樂天集團會不會「點頭」。

不過，併購消息傳出後，2家銀行的股價反應卻大不同。國票金股價在平盤下游走，早盤股價最低來到10.5元；安泰銀則受到併購傳聞的激勵，開盤股價為14元，早盤一路往上飆，股價最高來到15.35元，漲幅超過6%以上。（編輯：郭萍英/張良知）1080904