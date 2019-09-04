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東華高爾夫球場再流拍 潛在買家進場可能性高

最新更新：2019/09/04 19:45

（中央社記者劉姵呈台北4日電）台灣金服公司表示，原定今天進行東華高爾夫球場第3輪第4次拍賣，拍賣底價也從最高新台幣近66億元降到17餘億元；不過債權人卻聲請延緩執行，極有可能是債務人想要解決問題，或是有潛在買家想進場於私下評估。

台灣金融資產服務股份有限公司向中央社記者表示，東華高爾夫球場近36萬坪土地，位於新北市林口區西濱快速公路旁，為代中華開發金控旗下資產管理公司解決不良債權，今天原定進行第3輪第4次拍賣，不過債權人卻申請延緩。

台灣金服表示，債權人申請延緩，並不用說明原因，不過再流拍的極高可能性有2種，包括債務人想要跟債權人解決問題；以及有潛在買家想要用現金跟債權人買下做其他開發，不過因為根據規定，要在7天內把全部價金繳足，可能私底下去找債權人作協調與評估。

東華高爾夫球場拍賣底價從第1輪的近66億元，到現在第3輪第4次僅剩下17餘億元，僅剩公告現值總值38億的不到一半，一共歷經11次流拍。

台灣金服也指出，根據強制執行法的規定，拍賣的不動產，特別拍賣程序後的減價拍賣規定最低價額，酌減數額不得逾20%；也就是說，經過估價，由法官訂出拍賣底價後，進行第1次拍賣，若流標，通常會以市價的8折再進行第2次拍賣，若再流標，也會再打8折，才會到現在不到公告現值總值的一半。

台灣金服表示，高爾夫球場環境優美，若政府能妥善規劃，也可以吸引更多外來遊客來台，或是迎接台商交流的需求。

台灣金服公司於民國90年10月由國內多家銀行及票券公司共同投資，依據金融機構合併法第11條及「公正第三人認可及其公開拍賣程序辦法」的規定成立，為台灣唯一經認可的公正第三人，成立目的為了協助金融機構處理壞帳。（編輯：趙蔚蘭）1080904

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