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韓國瑜爆海關抓很多賣淫的 關務署：移民署業務

最新更新：2019/09/04 22:45

（中央社記者吳佳蓉台北4日電）高雄市長韓國瑜今天表示，接到海關第一線人員陳情，近日抓到很多來台賣淫、非法打工案件。不過，隨後遭財政部關務署發新聞稿澄清，陳情內容屬於移民署業務。

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今天下午1時11分在直播第3集時，就先前脫口而出的「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」的說法作出說明；韓國瑜表示，會有這樣的說法是因為，政府陸續開放免簽後，接到不少陳情電話，其中包括第一線海關人員所反映的情形。

韓國瑜轉述，海關人員表示，第一線檢查發現新南向國家進來旅客，一個人來台，沒有錢、也不會中英文，問對方要去哪，只回答要去苗栗、南投山區觀光；但海關還不能拒絕太多這種旅客，不然會被觀光局關心。

海關人員說，有時候整個航班有一半旅客，海關都懷疑其入境台灣的目的，尤其最近發現一大堆來台賣淫、非法打工的案件，但因為人力不足，也無法一個個盤問。

對此，財政部關務署發新聞稿澄清，韓國瑜所轉述的海關陳情內容，實際上並非海關業務，似乎有所誤解。

關務署進一步表示，在通商口岸邊境機關共有4類，第1是海關（Customs），負責貨物的通關；第2為內政部移民署（Immigration），負責旅客證照的查驗；第3為衛生福利部疾病管制署及農委會動植物防疫檢疫局（Quarantine），分別負責旅客及動植物的檢疫；第4為內政部警政署航空警察局（Security），負責旅客的安全檢查。

關務署澄清，韓國瑜於直播內容提到的陳情內容，實務上是屬於移民署業務，並不是由海關所執掌。（編輯：蘇志宗）1080904

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