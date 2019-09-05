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運動風潮助攻 體育用品產值全年估破500億

最新更新：2019/09/05 10:25

（中央社記者廖禹揚台北5日電）經濟部統計，體育用品產業今年上半年產值達242億元，創歷年同期新高，主因全球運動健身風潮帶動，經濟部統計處預估，全年可望一舉跨越500億元門檻。

統計處分析，過去以高爾夫球用品為主的體育用品業，近年隨產業轉型升級，逐漸轉以室內健身器材為大宗，截至去年占比已達47.6%；室內健身器材類今年上半年因成功開拓國際知名度假飯店及大型連鎖健身俱樂部市場，產值創歷年同期新高，達119億元，年增34.5億元。高爾夫球用品則退居第2，占比23.6%。

統計處表示，國內體育用品廠商致力於研發及投資，以維持競爭優勢，2017年研究發展經費達12.5億元，固定資產投資額則達34億元，雙創歷年新高。國內相關工廠主要集中在台中市（34.7%），其次為台南市（15.2%）及彰化縣（14.8%）。

統計處指出，室內健身器材及高爾夫球用品都是出口導向，直接外銷比率達9成以上，整體體育用品近年出口額除2015及2016年因全球景氣趨緩而下滑外，多呈穩定成長，今年上半年因室內健身器材對美出口大幅擴增，致整體出口成長14.4%，為近9年來最大增幅。

觀察主要出口國家，今年上半年以美國占5成居首，其次為中國大陸8.7%、日本8.6%。台灣體育用品在美國進口市占以13.4%位居第2，僅次中國；在日本則以10.1%位居第3，僅次於中國及美國。統計處也觀察，台灣產品在美國、日本市占率較2011年皆有成長，分別提高3.4、3.6個百分點。（編輯：黃國倫）1080905

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