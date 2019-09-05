大立光8月營收64.76億元 創歷史新高

（中央社記者韓婷婷台北5日電）股王大立光8月營收衝上新台幣64.76億元，創下歷史新高，並首度跨越60億元關卡，月增率達18.33%，年增率17.67%，旺季效應顯著。大立光表示，9月仍可維持8月高檔水準。

大立光表示，目前產能滿載，整體而言，客戶拉貨都算積極，產能陸續增加中，但短期擴增速度沒那麼快，預估9月營收與8月相當，因應長期需求產能將會持續擴增。

蘋果今年秋季發表會預計在台灣時間11日登場，依照慣例，蘋果將會發表3款新iPhone，預計今年各款手機都會增加1顆鏡頭，是今年新機最大亮點，推動光學鏡頭廠營運表現。

大立光營收從7月開始見到顯著加溫，從6月的40.75億元跳上54.73億元，8月再攀上64.76億元；累計前8月營收358.38億元，年增率12.03%。

大立光8月出貨產品結構中，800萬畫素至1000萬畫素鏡頭產品占比10%至20%，1000萬畫素以上至2000萬畫素鏡頭占比50%至60%，2000萬畫素以上產品占比20%至30%，其他產品則在10%至20%。

外資表示，除了蘋果新機即將發表，供應鏈進入拉貨高峰期外，根據近期產業調查，華為期望衝刺大陸市占率，拉貨策略相當有野心，也是推動大立光8月營收走高的另一原因。（編輯：張良知）1080905