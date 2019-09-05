國票金傳併安泰銀 顧立雄：不是像上市場買菜簡單

（中央社記者劉姵呈台北5日電）國票金外傳將併購安泰銀，金管會主委顧立雄今天表示，目前未看到正式申請案，無從評論，不過他認為，以現階段國票金已申請純網銀、以及大股東未經過適格性審查的狀況來看，併購案還言之過早。

國票金融控股公司與日本樂天集團合組團隊，在7月底取得金融監督管理委員會的核准許可籌設純網銀門票，目前純網銀都還在籌設階段，外界又傳出國票金將併購安泰商業銀行，不過國票金跟安泰銀昨天都僅回應「不予置評」。

金管會主委顧立雄今天下午出席活動表示，目前未看到任何正式申請案，無從評論；以現階段國票金的狀態評估，「這絕對不是如菜市場要買個青菜、蘿蔔一樣簡單。」

顧立雄強調，國票金因已經獲准設立純網銀，國票金能不能夠取得團隊中的日本樂天集團同意，再去併購另外一家銀行，可能還要先取得日本樂天的理解及同意。

再者，顧立雄也指出，國票金擔任純網銀股東，須先拿出新台幣40幾億元出來籌設，若國票金要再併購安泰銀，據他的了解，國票金應該沒有那麼多的現金。

不過，顧立雄也說，若要辦理現金增資，因國票金股權分散，既使是大股東旺旺集團也只佔了10.26%，國票金要怎麼增資、誰來同意增資，增資結果可能造成有些人持股會增加到10%以上，都要經大股東適格性審查。

他強調，理論上來說，旺旺集團並沒有經過大股東適格性審查，若實質要超過10%，還是要確實做好大股東適格性審查。

顧立雄也表示，這個併購案還有很多具體的事項還沒有釐清，某種程度他認為還沒有辦法具體、明確的討論過與不過，一切都還言之過早；他也說，可以想像的是，這絕對不是那麼簡單的一件事情，此案還有很多關要過。

另外，顧立雄說，產金分離目的首重避免利害關係交易，金管會現在一方面要股東持股透明申報，另一方面要建立利害關係人的檢核機制，都是避免利害關係人交易；不過，所有大股東背後不可避免另外有其他事業，因此，產金分離也許不會構成真正要進入大股東門檻的一個限制，但也可能是作為審核標準之一。（編輯：林孟汝）1080905