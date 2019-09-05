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併購下市櫃案攀新高 顧立雄：3面向保障小股東

最新更新：2019/09/05 18:31

（中央社記者劉姵呈台北5日電）去年因併購而下市櫃案件高達15家，為近5年來新高；金管會主委顧立雄表示，已向經濟部提出建議，包括強化資訊揭露、下市標準以及有異議股東權股份的收買問題3面向，保障小股東權益。

金融監督管理委員會8月21日公布近5年台股因併購而下市櫃的公司合計有41家，其中，去年就高達15家，為近年來新高。對於因併購而下市櫃案件愈來愈多，如何確保小股東權益，顧立雄今天表示，金管會針對企業併購法提出建議後，目前交由經濟部商業司召集各界徵詢意見中。

顧立雄指出，金管會提出保障小股東權益的建議，主要分為3個面向，包括強化資訊揭露、下市的標準以及對有異議股東權股份的收買問題。

依據現行規定，需要獲得全體股東2/3以上股權同意，才能併購後下市，金管會是否會效仿國外提高門檻，顧立雄表示，可以拿來討論，不過金管會主要是彙整其他國家的作法提供經濟部參考，這也包括有無涉及利益迴避；也就是說，若有利益迴避的話，門檻也會作某種程度調整。

不過，利益迴避是針對董事會或是股東會也要迴避，顧立雄說，這都是一個議題可以討論，總體來講，金管會是彙整其他國家，包括美國、香港等作法提供經濟部參考。（編輯：張均懋）1080905

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