農業金庫推動國際金融業務 藍委有疑慮

（中央社記者楊淑閔台北5日電）全國農業金庫推動修訂「國際金融業務條例」，希望修法完成後，明年開辦國際金融業務（OBU）可放貸1億美元，立委曾銘宗今天卻認為，朝野有不同意見，修法仍存變數。

全國農業金庫籌備推動國際金融業務分行（OBU）業務已逾1年，全國農業金庫副總經理文景仁今天告訴中央社記者，OBU的推動，需要立法院完成國際金融業務條例草案修法，才能執行此業務。

行政院會是在去年12月20日通過國際金融業務條例修正草案，文景仁指出，如果立法院新會期若能完成修法，就會向農委會農金局申請辦理OBU，希望明年開辦時，第一年可貸款金額1億美元。

不過，農委會農金局官員表示，立法院執政黨團目前是將國際金融業務條例修正草案採一般法案排序處理，未列入優先法案。

現行農業金融法規定，全國農業金庫以輔導農、漁會信用部業務發展，辦理農、林、漁、牧融資及穩定農業金融為任務。依照國際金融業務條例修正草案內文，可將農漁民存在全國農業金庫的資金用於海外投資，讓農、漁企業拓展海外市場。

不過前金管會主委、國民黨籍立委曾銘宗對修法，有疑。他分析，首先，農業金庫應該把業務放在國內，應以國內重心，以協助國內農民、農企業發展更為健全為要務。

曾銘宗說，其次，就推動OBU、到東南亞拓展業務來說，全國農業金庫的外匯業務人才是問題，雖然已設國外部，但是人才還是不夠；再者，若要修此條例，立法院包含朝野都有不同意見，新會期以審查預算案為主，短期間內不容易完成修法。（編輯：陳清芳）1080905