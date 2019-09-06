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美股飆漲 台股挑戰10900點機會再臨

最新更新：2019/09/06 07:55

（中央社記者韓婷婷台北6日電）美中貿易戰仍牽動市場激烈反應，由於傳出，美中將在10月恢復高層貿易談判，緩和了市場對雙方貿易戰進一步激化的疑慮，美股全面大漲，分析師認為，台股可望跟進。

美股4大指數全面勁揚，道瓊工業指數上漲372.68點，漲幅1.41%，收在26728.15點，以科技股為主的那斯達克指數上漲139.949點，漲幅1.75%，收在8116.83點，標準普爾500指數上漲38.22點，漲幅1.3%，收在2976點，費城半導體指數上漲46.66點、漲幅3.07%、收在1566.21點。

分析師表示，美中貿易戰消息面出現轉機，吸引資金回頭搶進股市，科技股漲勢更為凌厲，與台股連動性高的費城半導體指數漲幅相對凸出，台股可望在科技股持續領軍下向上攻堅；就技術面而言，由於台股已重返所有均線之上，且5日出現帶量的多方缺口，多頭氣勢漸起，7月底挫跌起點10830點可望率先收復，挑戰10900點之上的機會再度降臨。

分析師指出，台股漲勢持續需有2大要素配合，首先量能不能再度陷入相對低量，近期5日均量已達新台幣1230億元，5日因最後一盤爆出逾百億元大量，帶動單日成交值達1537億元，只要量能維持在1300億元以上，多頭氣勢不減；其次外資回補台股買盤需持續，外資光是8月賣超台股就超過1200億元，若在9月開始回補，對台股將是持續漲勢的最大後盾。

歐洲股市也受到貿易戰出現轉機激勵；法蘭克福DAX 30指數上揚0.85%，以12126.78點作收，巴黎CAC 40指數上漲1.11%，收在5593.37點，僅倫敦FTSE 100指數在英國無協議脫歐疑慮下挫跌0.55%、收在7271.17點。（編輯：楊凱翔）1080906

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