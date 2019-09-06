大立光8月營收創新高 2外資喊進

（中央社記者吳家豪台北6日電）光學鏡頭廠大立光8月營收創高，2家美系外資維持買進、加碼評等，目標價5400元、5200元；另一家美系外資擔憂5G轉換期恐壓抑出貨動能，維持中立評等及目標價4000元。

大立光股價今天開高走低，盤中翻黑跌破4000元關卡，低點來到3940元、跌幅約2.2%，成交量超過840張。

大立光今年8月營收新台幣64.76億元，首度跨越60億元關卡，創歷史新高，月增率達18.33%，年增17.67%，旺季效應顯著。

美系外資發布研究報告表示，大立光累計7到8月營收約119億元，已達外資預估第3季財測的68%，看好大立光將受惠於2020年5G智慧型手機換機潮，推升出貨量和平均售價，並帶動獲利成長，且長期有機會打入三星高階智慧型手機供應鏈，維持「買進」評等和目標價5400元。

另一家美系外資重申大立光「加碼」評等和目標價5200元，認為在新iPhone週期帶動下，大立光9月營收將優於8月，有望超越第3季財測，看好大立光將受惠於智慧型手機鏡頭市場規模快速成長、產品組合具競爭力等題材。

不過，也有美系外資維持大立光「中立」評等及目標價4000元，原因在於即將發表的新iPhone出貨動能仍需觀察，且中國智慧型手機品牌進入5G產品轉換期，可能降低今年第4季的拉貨力道，把更多心力放在明年第1季發表5G旗艦機。假設iPhone新機出貨量與去年持平，大立光今年下半年營收將成長20%以上；若iPhone新機出貨年減25%，大立光下半年營收將與去年同期持平。（編輯：郭萍英）1080906