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國旅補助經部加碼 夜市抵用券每房200元

最新更新：2019/09/06 10:57

（中央社記者廖禹揚台北6日電）經濟部今天表示，為配合擴大秋冬國旅第2波加碼方案，自由行旅客只要入住參加交通部觀光局優惠活動的旅宿，除可獲住宿新台幣1000元折抵，每房將再加碼發給夜市抵用券200元。

經濟部中部辦公室今天發布新聞稿表示，配合國旅補助發給的夜市抵用券，每一身分證限領一次，實施期間自9月16日至12月31日止。

中辦表示，台北較著名的士林、景美夜市並未列入本次適用名單，宜蘭羅東夜市也正在研議中，目前仍在與各縣市政府確認最終適用名單。

為鼓勵在地消費，抵用券規劃限制在旅宿當地區域縣市政府登記獲列管有案的夜市使用，分為北區（基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市）、中區（苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣）、南區（嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣），不可跨區使用。

不過，宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣及離島縣市旅遊則不予限制，年底前在全台各地都可使用。

中辦表示，本次夜市抵用券是委由財政部印刷廠設計印製，每張面額50元，不得換現、不找零，等同有價證券，偽造、變造者須負相關刑事責任。

中辦預估，本方案可為夜市引入消費人潮，預計帶動17.4億元的消費效益。

經濟部與交通部觀光局今天下午將邀集各轄市、縣市政府召開說明會，說明抵用券的發放作業。全國70多處縣市政府登記列管的夜市名單及座落地點，可掃瞄抵用券正面的QR code查詢。（編輯：楊凱翔）1080906

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