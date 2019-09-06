大立光逆勢下殺 台股10800點曇花一現

（中央社記者韓婷婷台北6日電）美股大漲未激起台股火花，雖然持續上漲力道，但股王大立光盤中率先翻黑，多方資金有逢高獲利入袋的跡象，指數早盤雖一度衝至10800點之上，不過僅曇花一現。

截至10時50分，加權股價指數上漲16.12點、為10773點、成交值新台幣736億元，電子、金融類股漲勢平均，但相對亞股而言稍嫌弱勢，分析師表示，台股量能尚在控制範圍內，並未出現失控現象，多頭還有再起機會。

蘋概股三王的台積電今天股價平盤上整理，來到263.5元，上漲0.19%；股王大立光開高走低，盤中來到3980元，跌1.24%；鴻海小漲0.67%，來到75.4元。

國泰證期處協理簡伯儀表示，台股昨天完全封閉8月2日的10641點至10714點往下的跳空缺口後，5日也出現10670點至10714點的往上跳空缺口，一舉突破2條中期均線反壓，大盤在量價齊揚下，加上近期國際氣氛逐漸轉趨樂觀下，搭配日線技術指標持續轉強且未過熱，盤勢預估仍有高點可期。

簡伯儀說，就資金面來看，台幣今天又出現持續升值的走勢，外資期、現貨目前也偏向多方來看，觀察近期融資增加幅度，若計算8月26日當時的低點股價反彈至此，指數約上漲3.8%，但融資增加的幅度僅2%左右，整體融資小於指數漲幅，這對於籌碼也是正向，大盤短線仍有高點可期。

法人認為，外資在8月賣超台股超過1200億元後，9月有轉賣為買的跡象，配合美中貿易戰可望在10月重啟談判、市場恐慌氣氛暫息，資本市場來自於消息面的衝擊可望告一段落，近期上市櫃公司陸續公布8月營收，表現好的個股可望獲得資金青睞。

元富投顧總經理鄭文賢則認為，美中貿易戰將讓不少供應鏈提前拉貨，帶動第3季營運衝高，也進一步推動台股指數走揚，不過此波短線來到高點居高思危，接下來中秋節連假市場資金轉趨保守，追高宜慎。（編輯：黃國倫）1080906