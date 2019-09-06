大立光8月營收創高 早盤股價4000元卡關

（中央社記者韓婷婷台北6日電）股王大立光8月營收繳出新台幣64.76億元歷史新高的好成績，激勵今天早盤一度開高衝上4135元，上漲3%，唯短線獲利了結賣壓出爐，股價紅翻黑，早盤4000元關卡失守。

大立光8月營收跨越60億元大關卡，旺季效應顯著，不過，今天早盤呈現開高走低，股價翻黑跌落至4000元以下，拖累同為蘋概光學的玉晶光也由紅翻黑，由台積電、聯發科及鴻海等撐盤，大盤指數一度回測平盤。

法人表示，不少短線買盤押寶8月營收，大立光今天在利多出爐下開高走低，由於三星將是大立光下一個重要成長動能，短線利多出爐的賣壓消化後，長線不看淡。

大立光8月營收衝上64.76億元創歷史新高，且是首度跨越60億元關卡，月增達18.33%，年增17.67%，旺季效應顯著，大立光表示，9月仍可維持8月相當水準。

大立光表示，目前產能滿載，整體而言，客戶拉貨都算積極，產能陸續增加中，但短期擴增速度沒那麼快，預估9月營收與8月相當，因應長期需求，產能將會持續擴增。

美系外資最新報告預估，大立光第3季營收約184億元，季增30%，年增13%，除了蘋果新機發表帶動的拉貨力道外，三星高端手機需求也將推動大立光後續成長動能。（編輯：郭萍英）1080906