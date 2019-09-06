中市府要求中火減煤 楊偉甫：電力充足下配合

（中央社記者蘇木春台中6日電）台灣電力公司董事長楊偉甫今天受訪表示，面對能源轉型現階段電力供應無虞，對於中市府要求台中火力發電廠減煤，會在電力足夠的情況下與市府配合。

台灣電力公司舉辦「川流電湧」電力文資展，即日起至29日在文化部文化資產園區展出，今天舉辦開幕活動，包括楊偉甫、台中市副市長楊瓊瓔與文化部文化資產局等單位代表都出席。

楊偉甫受訪時表示，台灣的電現在是夠用的，在今年的夏天最熱的時候，都還有10%以上的備載容量，雖然在進行能源轉型，但現階段電力供應是無虞的，未來再生能源轉型是非常重要的關鍵，因為能源轉型才能代表台灣在節能減碳的努力，是面對全球暖化很重要的工作。

至於在台中市政府要求台中火力發電廠生煤減量，楊偉甫說，這部分一直在努力當中，台電公司會全力讓火力電廠在電力足夠的情況之下，能夠生煤減量對環保做出貢獻，跟市政府會繼續配合，但是時間點的拿捏，必須加快腳步。

提到這次的文資展，楊偉甫指出，台灣電業發展超過百年，西元1960年代以前主要仰賴水力發電，如今全國有41座水力電廠與機組，每年仍持續發出近80億度電，提供近200萬個家庭用戶年用電量，也累積相當可觀的文化資產，希望透過特展提醒民眾節約用電、用水。

台電表示，文資展結合在地策展團隊嶺東科技大學文創產研中心，9大展區呈現百年水力發電史，展出逾100件發電物件，包含量測水壓儀器、調速機等設備。（編輯：林沂鋒）1080906