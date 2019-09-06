外資回頭 台股週線連3紅

（中央社記者韓婷婷台北6日電）美股大漲雖未能激起台股激情，但外資9月以來開始轉賣為買，帶動台股週線連收3根紅棒，並站回所有均線之上，成交值也有增溫續攻跡象。

加權股價指數終場上漲23.71點、漲幅0.22%、收在10780.64點、成交值新台幣1301.82億元，股王大立光雖然8月營收創下單月歷史新高，但股價未受激勵，影響電子股表現溫吞，漲勢主要靠金融股撐場，元大金、兆豐金、永豐金表現較為凸出。

分析師表示，台股今天受到美股大漲激勵，早盤雖一度衝上10800點，但逢高獲利入袋壓力仍在，技術面在高檔收十字線，所幸成交值略微縮至1300億元左右，仍在5日均量1197億元之上，顯示多頭態度謹慎，人氣有回籠之勢。

分析師指出，台股在站穩所有均線之上後，下一個要挑戰的是8月1日出量下跌壓力區，若成交值能維持在1300億元至1500億元左右的水準，可望順利化解解套壓力，順利站上10800點，並劍指10900點。

法人認為，在大立光8月營收創高、預估9月營收維持高檔水準下，市場對於蘋概股8月營收表現具有期待，加上美中可望在10月重啟貿易談判，貿易戰變數在9月可望暫時平息，具有題材、業績反映在營收數字上的個股可望較有表現空間。（編輯：黃國倫）1080906