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國巨8月營收月增1% 今年獲利次高可期

最新更新：2019/09/06 16:06

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）被動元件大廠國巨自結8月合併營收新台幣34.15億元，較7月33.8億元微增1%，比去年同期106.02億元減少67.8%。法人估國巨今年業績獲利仍有機會創歷史次高。

國巨指出，8月營收較去年同期減少，主因是中美貿易爭端的不確定性高，使得終端需求疲弱。8月營收較7月增加，主要是大中華區及亞太其他地區的需求持續回升。

累計今年前8月國巨自結合併營收277.65億元，較去年同期506.83億元減少45.22%。

觀察後續營運，國巨表示，美中貿易爭端仍然緊繃且擴大，公司對業績及營運仍以審慎態度應對，待後續終端需求及市場應用面穩定回溫時，公司的產能利用率可隨之提升。

展望下半年，法人預期第3季積層陶瓷電容（MLCC）的平均銷售價格（ASP）下滑幅度可收斂到約5%到10%左右，第4季MLCC的ASP跌幅可接近正常的3%到5%區間；下半年國巨MLCC產品庫存水位可逐步下降，稼動率可提升到50%到60%。

展望國巨今年業績，法人預估國巨今年業績有機會落在新台幣410億元到415億元區間，創歷史次高，每股稅後純益有機會逼近20元，創歷史次高。（編輯：蘇志宗）1080906

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