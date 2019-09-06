尖點聚焦鑽針本業 下半年獲利好轉

（中央社記者江明晏台北6日電）PCB鑽針廠尖點科技今年前8月累計營收為新台幣19.4億元，年減8.94%，因尖點聚焦鑽針本業，擺脫營運績效不彰的轉投資事業，導致營收規模縮減，但有助於獲利表現，估下半年毛利率好轉。

PCB鑽針廠尖點科技上半年合併營收為14.23億元，稅後淨利約為8800萬元，每股稅後基本盈餘0.62元。

8月營收為2.53億元，較7月減少4.48%，較去年同期減少14.79%；今年1至8月累計營收為19.4億元，年減8.94%。

尖點自今年開始，執行聚焦收斂策略，縮減長期營運表現不彰的子公司規模，故營收於近幾個月呈現年減的幅度。然而長期來看，逐漸擺脫虧損的轉投資子公司，聚焦本業將有助於整體獲利能力的提升。

展望後續，第3季目前鑽針產能利用率維持在9成以上，鑽孔約7成，刀具則約5成。

法人指出，第2季毛利率約26%，擺脫虧損包袱後，下半年獲利表現將比上半年好轉，有望回復去年同期28%左右的水準。

在市場開拓面上，尖點指出，在既有的電子及消費相關方面，配合客戶的旺季需求外，對於5G的發展及需求，已有看到在基地台相關應用的需求出現，而公司也針對其產品特性，例如PTFE等高頻基板提出對應的鑽針，目前已配合客戶供應產品中，在公司內部，則持續強化成本控制、精進流程以及效率提升為管理重點。（編輯：蘇志宗）1080906