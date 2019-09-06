中國豬肉月餅違規闖關 4天查獲6案各罰20萬

為防止旅客違規攜帶含豬肉月餅入境，海關近期加強查緝，1日至4日查獲6件違規案件，全是從屬於非洲豬瘟疫區的中國所帶入。圖為X光機檢查旅客托運行李發現月餅。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）中秋節將至，為防止旅客違規攜帶含豬肉月餅入境，海關近期加強查緝，從1日至4日，短短4天就查獲6件違規案件，全是從屬於非洲豬瘟疫區的中國所帶入，各開罰新台幣20萬元。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天宣布，因應非洲豬瘟疫情仍在亞洲擴散，6日起新增馬來西亞、新加坡、印尼及汶萊入境旅客手提行李全檢疫。財政部關務署也再次提醒，正值中秋節前夕，海關將特別強查是否有旅客攜帶含豬肉月餅入境，若被查獲違規從非洲豬瘟疫區帶入豬肉製品，將處20萬元罰鍰。

財政部關務署官員向中央社記者表示，這6件違規案件，全都是本國籍旅客從中國返台時所帶入，為夾藏在托運行李中被發現，經移送防檢局檢驗，確定含有豬肉內餡，最終依法對6名旅客開罰20萬元。

另一方面，關務署台北關預告，將於9日及10日展開專案查緝行動，針對旅客攜帶、快遞貨物及郵包進口，提高查驗比例，將疫區郵包集中時段執行X光儀器檢查，以阻絕非洲豬瘟疫情入侵。

台北關表示，肉製品係依法屬於應檢疫物品，旅客攜帶入境時必須要申請檢疫，違反者要沒入銷毀，並可處最高100萬元罰鍰；如果是以快遞貨物方式寄送進口，未依規定申請檢疫可處7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金，另外可處5萬元以上100萬元以下罰鍰。（編輯：張均懋）1080906