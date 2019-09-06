貿易戰衝擊需求減緩 WPI創35個月最大跌幅

（中央社記者潘姿羽台北6日電）主計總處今天發布8月物價概況，躉售物價指數（WPI）年減3.44%，不只連續4個月負成長，更創下35個月以來最大跌幅，官員指出，美中貿易戰導致全球需求下降是主因。

躉售物價指數是由國產內銷、進口及出口3項物價指標所構成，可以反映廠商進貨成本，其中的出口物價指數，也可看出廠商出口價格的波動。

主計總處統計，8月WPI年減3.44%，為2016年10月以來最大跌幅，其中以美元計價的出口物價指數，因礦產品、化學或有關工業產品，與塑、橡膠及其製品等價格下跌，年減5.77%，且是連續10個月負成長。

主計總處專門委員邱淑純表示，WPI續探低點，主要是反映美中貿易戰下，全球需求減緩的情況，這段時間國際原油價格跌幅持續擴大，而8月美國原油庫存增加，也讓下滑幅度更明顯。

WPI是CPI的領先指標，如今WPI連續4個月負成長，8月CPI年增率0.43%，增幅也相當和緩，媒體詢問，是否是項經濟隱憂？邱淑純回應，8月CPI及扣除蔬果、能源的核心CPI，漲幅都略高於7月，顯見目前並沒有通貨緊縮的疑慮。

邱淑純進一步表示，儘管貿易戰衝擊之下，全球需求明顯減緩，美中10月將重啟貿易談判，有望使原本緊張的局勢露出曙光，可以關注經濟數據的變動，但不需要過度擔心。（編輯：張均懋）1080906