蘇建榮談稅制改革 應朝3大方向著手

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）針對台灣需要的賦稅改革，財政部長蘇建榮今天表示，未來應朝擴大稅基，納入地下經濟，改善現行過度依賴所得稅的稅收結構，以及因應數位經濟展開稅政革新等3方面下手。

蘇建榮今天受邀出席劉大中教授紀念演講會與研討會，以「財政、貨幣與金融政策的三難抉擇：兼談賦稅改革」為題發表演講。

蘇建榮先衍伸國際金融著名理論三難抉擇（trilemma，或稱三難困境），進一步提出近年全球總體經濟所面臨的「新三難抉擇」，也就是金融穩定、貨幣（或物價）穩定及財政永續的抉擇困境，並於最終提出，面臨這樣的「新三難」局勢，台灣應進行怎樣的稅制改革。

蘇建榮解釋，金融海嘯爆發後，各國為維持金融穩定，長期採取寬鬆貨幣政策，但也埋下未來貨幣政策不穩定、通貨膨脹的種子；之後當利率上升，物價走向通貨膨脹，為維持貨幣穩定，政府可能以縮減資產負債表等方式因應，結果將對政府財務形成壓力，進而難以兼顧財政永續，這就面臨新三難抉擇。

蘇建榮說，台灣目前貨幣政策採行適度寬鬆，利率處於相對低檔，雖然還沒走到像其他國家已喪失貨幣傳導功能的地步，但先前在央行理監事會上已經有理事示警，必須去思考當國際重大系統性金融風險發生，台灣財政承受風險的能力到底有多大。

蘇建榮表示，尤其是根據歷史數據統計，比起景氣循環等總體經濟風險，金融事件風險將導致政府得付出更大的財政成本；且觀察近年世界各國債務結構，正在大打貿易戰的美國及中國，比起其他國家，債務成長相當顯著，是否衍伸為系統性金融風暴，後續值得觀察，若真發生，台灣是否有財政能量應對。

回到賦稅改革議題，蘇建榮認為，面對上述經濟情勢及風險，台灣需要的賦稅改革需要從「擴大稅基」、「稅收結構調整」及「數位經濟下的稅政革新」3面向下手，才能獲得穩定財源，在財政永續前提下，幫助推進經濟穩定及成長。

他指出，具體來說，要掌握龐大的地下經濟，讓課稅更為公平，同時擴大稅基。同時，政府目前歲出8成以上仰賴稅課收入，但稅課收入又近5成仰賴所得稅，必須改善這種過度集中的結構；最終，要以大數據等方式，改善稅政，已確實掌握數位經濟時代下的稅源。

蘇建榮表示，擔任財政部長期間，會努力推動相關改革，不過也強調，即使自己未來卸任，上述問題還是必須要面對解決。（編輯：張均懋）1080906