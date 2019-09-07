秋冬旅遊夜市抵用券 經濟部：適用夜市將再增加

（中央社記者劉姵呈台北7日電）經濟部為配合擴大秋冬國旅第2波獎勵，自由行旅客每房再發夜市抵用券200元；不過部分知名夜市像是士林、羅東夜市未入列名單，經濟部表示，已請各縣市政府再行檢視，如有遺漏會在16日前完成補列，預計適用夜市將再增加。

經濟部為配合擴大秋冬國旅第2波加碼方案，自由行旅客只要入住參加交通部觀光局優惠活動的旅宿，除可獲住宿新台幣1000元折抵，每房將再加碼發給夜市抵用券200元；不過，因有部分知名夜市，像是士林、景美、羅東等人潮最多的夜市未入列適用名單中，引發消費者詢問。

經濟部今天發布新聞稿表示，夜市攤販管理是地方政府自治事項，此波發放的夜市抵用券，也規定限定在各縣市政府登記或列管有案的合法夜市使用，但在實施之前，各縣市政府函報的列管夜市名單中，發現有部分知名的地方夜市並未名列其中，引發消費者關切。

經濟部中部辦公室副主任許正宗向中央社記者指出，因各縣市政府當初是以管理為方向，未注意到有遺漏的名單，不過因許多民眾反應有部分知名夜市，像是士林、景美、羅東等人潮最多的夜市未入列適用名單中。

許正宗表示，目前經濟部正商洽各縣市政府儘速再行檢視，有遺漏的名單會以最快速度，在實施前完成補提報作業，預計適用的夜市將會再往上遞增，方便民眾逛夜市消費。

至於預計可能會增加的數量，許正宗也表示，目前名單上的總數為75處，總量體初步預估可能會增加至100處左右。

許正宗也指出，至於澎湖、金門、連江、台東綠島與蘭嶼等離島地區目前均無列管的夜市，考慮離島的情況較為特別，將採取彈性作法，同意由地方政府提報「類似夜市營業性質」的替代地點，函報經濟部同意後便可適用抵用券消費，促進地方消費。（編輯：黃國倫）1080907