海外廢水處理業務增 萬年清前8月營收年增81.85%

（中央社記者潘智義台北9日電）工業廢水處理業者萬年清今天公布8月合併營收為新台幣2279.2萬元，較去年同期減少1.86%，但海外廢水處理業務成長，今年1至8月合併營收3億3040.2萬元，較去年同期大增81.85%。

萬年清表示，近年受惠於越南、中國及印尼市場新承攬廢水處理及水回收新建工程挹注，上半年營收2.82億元，較去年同期成長127.88%，受惠海外工程量多、規模大，上半年平均毛利率32%；營業淨利4235萬元，稅前盈餘4101萬元，均較去年同期大幅成長13倍，每股稅後盈餘（EPS）1.99元，預期今年整體營運可望優於去年。

萬年清表示，為擴大營收及降低營運風險，持續全球布局，今年9月參與外貿協會所舉辦的南亞貿易訪問團，至巴基斯坦開發市場。巴基斯坦人口為2億800萬，為全球第6人口大國及南亞第2大經濟體。

另一方面，過去巴基斯坦經濟以農業為主，但近年來農業占國內生產毛額（GDP）比重正在下降，工業占比逐年增長，工業中紡織業是最重要的行業，其次為食品加工業，工程、機械、電子、汽車、化工及製藥產業等行業也逐步發展。

萬年清指出，本次參訪巴基斯坦當地知名環境工程公司，可望與萬年清技術合作，並投入國際大廠廢水處理業務，對未來營收帶來正面效益。（編輯：郭萍英）1080909