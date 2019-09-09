熱門標的秒殺 土地供需落差埋隱憂

美中貿易戰火下台商（中央社記者潘姿羽、韓婷婷、廖禹揚台北9日電）「實在太多人問我有沒有朋友要賣廠房或土地的，要我幫忙探聽介紹，而且大家都很急」，曾任同濟會會長，現任執行長的魏美華，若向她問起美中貿易戰，可能會得到一個大笑臉。

美中貿易戰殺的許多企業措手不及，意外促成台商回台投資熱潮，魏美華多年來與會員互動密切，嗅到這樣的商機，索性在土城開起了房仲業，專門為這些朋友牽線，還繳出了不錯的成績，目前雲嘉南跟新北都有成交，樂得她逢人就問「你有沒有廠房或辦公樓要賣？」

台商想要回台灣投資，第一步得要有土地、有廠房，若手上沒有既有廠房，必然得尋覓適合的落腳處，然而隨著貿易戰急遽升溫，回流台商對於土地的急迫性，已體現在北中南各個角落。

「招標文件都已經準備好，結果公告前一天就談妥成交了」，第一太平戴維斯資深協理丁玟甄說，美中貿易戰爆發至今，短短1年內，已經2次發生標案未公告就成交案例，除了反映廠商的急切心態，也顯示符合需求的土地有多難得。

位於高雄市大寮區的和發產業園區，原本交易清淡，美國宣布對中國祭出關稅制裁後，詢問度大增，去年底銷售率68%，今年迅速衝高，並在8月底100%完銷，合發土地開發總經理張俊良笑說：「真的要感謝川普！」

張俊良表示，去年第一波清單率先打擊到的網通業者，就急急忙忙回台找地，而且鎖定現成的廠房，免得素地還得耗費時間規畫蓋廠，「有些台商等不及，就跑去越南了」。

此外，一家車用電子大廠今年在和發產業園區購入逾2000坪土地，最近因美中貿易戰火升溫，接獲急單，發現已購入的土地不足以因應未來擴廠需求，很巧的是，鄰地買主打算換地，讓這家車用電子廠問題得以迎刃而解。

張俊良回憶當時情境，車用電子廠當時來看土地時，時機已經有點慢、快沒地了，「我當時看他的計畫圖，問他買這樣夠嗎？」後來果然不夠，廠商一聽到隔壁的地空出來，隔天馬上繳錢，深怕錯過後，就買不到適合的地了。

回流台商對於合適標的下手毫不遲疑，並非財大氣粗，實在是良地難尋。丁玟甄說，台商找土地，除了價格因素，還要考量投產時程、產業聚集、土地規模、招工難易度等，不是有地就可以；儘管經濟部盤點國內閒置工業區後，端出不少土地，但符合產業需求的實在寥寥可數。

有位廠商忿忿不平地說，台糖在中南部握有罕見的大面積土地、地點又好，如果政府這麼想要台商回流，為何端出的都是一些偏遠且難招募人力的工業區，卻放任台糖「擁地自重」？

除了精華地區未釋出，丁玟甄指出另一項隱憂，回流台商普遍是科技業者，他們不像傳統產業，抱著買地當投資的心態，而是「錢要花在刀口上」，購地預算偏向保守，主要的資金還是拿來購買設備、進行後續產能投資。

由於政府釋出的工業地未能完全符合廠商需求，桃科工業區、彰濱工業區等鄰近海邊，因有風沙、鹹度較高，較不受科技、電子廠商青睞，花蓮、宜蘭、屏東則無產業群聚效應，刪刪減減後，符合廠商需要的工業地供不應求，價格迅速竄升。

丁玟甄也說，近期物流倉儲業者鎖定桃園獵地，他們手頭資金充裕，又著眼於大面積工業地，勢必排擠到回流台商，這樣情況在下半年至明年，可能會更顯著。

經濟部作為產業主管機關，並非不理解業界的苦惱，台糖應經濟部要求，已盤點出上千公頃土地，由工業局確認實際土地狀況後，挑選出最適合開發的6處評估開發新工業區，分別位於台南、嘉義、雲林、彰化及高雄，共1239公頃，將以只租不售方式，滿足產業用地需求。

經濟部次長林全能表示，為縮小釋出土地與業者需求區位的落差，經濟部目前也透過投資台灣事務所盤點回流台商需求，只是業者多以手邊既有土地擴廠，後續若有個案需求，會進一步提供相應協助。

至於台糖規劃開發的6處新工業區，顧及土地開發時效，經濟部預計以分階段方式分區進行，廠商需求量達一階段中一定比例以上，即可啟動開發，同時進行園區開發與廠商設廠工作，在廠商建廠同時完善周邊園區設備，節省開發時間。（編輯：林淑媛/楊凱翔）1080909