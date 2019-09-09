鄭州園區派遣工比例超標 鴻海：正逐步調整

（中央社記者張建中新竹9日電）中國勞工觀察組織報告指出，蘋果和鴻海違反中國勞動法規，在iPhone工廠聘僱過多臨時工。鴻海表示，派遣工人數比例涉及產業淡旺季等問題，正逐步調整以更符合法規。

針對中國勞工觀察組織報告，蘋果（Apple）今天發布聲明表示，相信在供應鏈中的每一個人都應該工作得有尊嚴，並且受到尊重。

為確保供應商遵守高標準，蘋果建立了健全的管理系統，包括職工權利培訓、現場職工訪談、匿名申訴管道，及持續不斷的稽查。蘋果指出，當發現問題時，會與供應商合作，採取立即的改正措施。

蘋果表示，對中國勞動觀察的說法進行了調查，發現大部分的指控都是錯誤的。已確認所有職工都有獲得適當補貼，包括加班工資和津貼，所有的加班工作都屬自發性行為，並沒有強迫勞動的證據。

蘋果指出，在調查期間發現派遣員工的比例確實超過標準，正在跟富士康緊密合作解決這個問題。

鴻海也發布聲明表示，鴻海一向遵守廠區所在當地的勞動法規及責任商業聯盟（RBA）行為準則，設有完善的內部溝通和監督舉報機制，並定期進行稽核改善。

員工在入職、培訓、試用階段均依照相關法律規定，所有加班均尊重員工的意願，並提供完善的安全防護措施以及健康培訓課程。

針對實習生合作計畫，鴻海指出，集團明確規定，實習生不得從事夜班及加班工作，並於8月針對大陸各廠區實習生安排進行全面稽核糾正。經稽核，目前集團包含鄭州廠區在內並沒有相關違規情事，實習生人數比例也符合法律規定。

有關鄭州園區派遣員工狀況，鴻海表示，目前集團為所有派遣工提供與正職員工同等的福利及待遇保障。針對派遣工人數比例規範，涉及整體產業淡旺季特性、勞工結構等問題，正在與有關政府單位、客戶、供應鏈夥伴共同討論，逐步調整以更符合法規及實際需求規範。

鴻海再次重申，將會不斷致力於為所有員工提供良好的工作環境，以確保所有集團企業社會責任規範得到貫徹執行。（編輯：蘇志宗）1080909