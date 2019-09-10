台股短線漲多 法人：不宜過度追高

（中央社記者潘智義台北10日電）美股道瓊工業指數小漲，台股昨天盤中一度翻黑，但尾盤急拉，站上10800點，法人認為，台股已來到相對高點，不宜過度追高。

美中貿易談判可望於10月舉行，市場雖樂觀期待，但觀望氣氛仍濃。道瓊工業指數今天小漲38.05點，以26835.51點作收。標準普爾指數微跌0.28點，收在2978.43點。科技股那斯達克指數跌15.64點，收8087.44點。

台股週一收在10801.14點，上漲20.50點，成交值新台幣1159.94億元。三大法人外資及陸資買超，投信、自營商賣超，合計買超23.96億元，其中自營商賣超16.28億元，投信賣超2.56億元，外資及陸資買超42.80億元。

面板廠友達光電董事會宣布，將向紐約證券交易所申請美國存託憑證（ADR）下市，若程序順利，預計10月1日轉至美國櫃檯買賣市場交易。也將在相隔近17年後，再啟動庫藏股護盤。

蘋果即將發表新機，蘋概股也是焦點。

鴻海集團旗下富智康遭上海證券交易所自港股通名單剔除，昨天終場收在0.96港元，跌0.03港元，跌幅約3.03%，但鴻海收74.7元，僅小跌0.4%。

法人指出，台股指標有過熱之虞，指數上方壓力不容小覷，操作上反彈遇壓應以停利或持股調節為主不宜過度追高。（編輯：鄭雪文）1080910