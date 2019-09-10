友達近17年首度實施庫藏股 股價逆勢漲

面板廠友達光電相隔近17年再度實施庫藏股，10日股價逆勢上漲，盤中來到新台幣8.47元，上漲4.56%，成交量至9時50分為止已逾9萬張。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘智義台北10日電）雖然台北股市早盤震盪走低，但相隔近17年，才再度實施庫藏股的面板廠友達光電逆勢上漲，盤中來到新台幣8.47元，上漲4.56%，9時50分為止，成交量逾9萬張。

友達昨天董事會決議，將自9月10日至11月9日買回庫藏股12.5萬張，每股買回區間價格為5.71元到11.84元。友達前次實施庫藏股為2002年，這是相隔近17年後再啟動庫藏股護盤。

另外，友達董事會通過，由年齡不到50歲，但在面板產業累積20年完整資歷的元太科技董事長柯富仁回鍋，接任友達總經理。

友達並宣布，自2002年在美國掛牌上市的友達存託憑證（ADR）將下市，主因當時籌資管道較少，只能選擇管理費用、律師、法規遵循等各項費用都昂貴的美國股市掛牌，但現今台灣籌資管道豐富，籌資費用明顯較低，因此放棄透過ADR籌資。

上週外資賣超友達3萬6201張，為賣超最多的上市公司股票。（編輯：鄭雪文）1080910