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美中紛爭懸而未決 製造業第2季營收年減2%

最新更新：2019/09/10 10:31

（中央社記者廖禹揚台北10日電）經濟部統計，今年第2季製造業營收6兆6644億元，較去年同期減少2%，主要是傳統產業受到美中貿易紛爭懸而未決，市場需求呈觀望停滯，多項原物料國際價格也持續走弱。

今年上半年製造業營收累計12兆9091億元，年減2.5%，觀察各業別營收增減狀況，占比最高的電腦電子及光學業則是唯一呈年增業別，第2季營收2兆906億元，年增5.9%，主因美中貿易戰升溫，急單效應帶動電腦產品銷售成長，加上智慧行動裝置出貨增加挹注。

其他業別中，以機械設備業年減15.2%減幅最大，其次為化學材料業年減14.6%，基本金屬業年減11.5%。

年減最多的機械設備業主要受美中貿易紛爭影響，企業投資步調放緩，抑低外銷需求。基本金屬除國際鋼品價格下滑，還面臨低價鋼品進口干擾國內市場，致不鏽鋼品銷售下滑。基本金屬則受到美國對進口鋼品課徵高關稅影響。

電子零組件業、化學材料業、石油及煤製品業也分別受到產品價格續跌、全球景氣趨緩、市場需求疲弱等因素影響，營收不如去年同期。

不過，即使全球景氣走緩，美中貿易紛爭未解，統計處仍看好下半年有幾項帶動營收回升因素，包括下半年進入消費性電子新品備貨旺季、新興科技持續擴展、5G布建需求升溫等。（編輯：黃國倫）1080910

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