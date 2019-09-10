更多編輯台推薦新聞：
早安世界》蘇貞昌10日訪屏東 可望宣布高鐵延伸
早報

早安世界》蘇貞昌10日訪屏東 可望宣布高鐵延伸

美女醫生黃京葦蘭嶼任職 居民讚人美心也美
地方

美女醫生黃京葦蘭嶼任職 居民讚人美心也美

蘋果年度發表會將登場 可能亮點搶先看
科技

蘋果年度發表會將登場 可能亮點搶先看

專題／躲貿易戰火出逃中國 越南會是熱門關鍵字嗎
國際

專題／躲貿易戰火出逃中國 越南會是熱門關鍵字嗎

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

台股漲多回檔 盤中跌破10800點關卡

最新更新：2019/09/10 11:10

（中央社記者潘智義台北10日電）雖然美股小漲，但台股今天以平低盤開出，跌破10800點整數關卡，儘管迅速翻紅但隨後就震盪走低。法人認為，台股漲多，今天未與美股連動，短線指數變動空間恐怕不大。

11時5分，加權股價指數來到10744.12點，下跌57.02點，成交值新台幣723.93億元。8大類股僅金融類股漲勢相對較明顯，塑化類股小漲，其餘各類股都下跌。

晶圓代工龍頭台積電盤中來到261元，下跌1.5%。鴻海盤中在平盤價74.7元上下游走。

實施庫藏股的面板股友達，今天盤中逆勢上漲，盤中來到8.47元，上漲4.56%，11時成交量已逾12萬張。

玉晶光接獲蘋果前後鏡頭大單，8月營收達18.38億元，較7月增加43.18%，更較去年同期大增123.32%。盤中股價卻來到427元，大跌5.73%。同為蘋果光學鏡頭供應商的大立光盤中來到3800元，下跌4.76%。

華南投顧董事長儲祥生表示，雖然美股表現不差，但台股卻下跌，主因先前撐盤的5G概念股，包括散熱、銅箔基板（CCL）、網通族群漲多回檔，在缺乏撐盤角色情況下，大盤走勢就趨弱。

儲祥生指出，基本上美股表現好，台股不會差太遠，外資也相對偏多，但本土資金卻流出股市，所以今天台股走自己的路，短線指數空間不會太大。

他直言，雖然蘋果新機發表在即，蘋概股當中的大立光、玉晶光接獲蘋果大單，營收較去年大幅成長，股價卻下跌，是否代表先前漲多，有人逢高出貨，應再觀察。至於友達則是股價淨值比被低估，加上公司做多，股價自然上漲。台股短線選股不易，不妨暫時觀望。（編輯：楊凱翔）1080910

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報