台股漲多回檔 盤中跌破10800點關卡

（中央社記者潘智義台北10日電）雖然美股小漲，但台股今天以平低盤開出，跌破10800點整數關卡，儘管迅速翻紅但隨後就震盪走低。法人認為，台股漲多，今天未與美股連動，短線指數變動空間恐怕不大。

11時5分，加權股價指數來到10744.12點，下跌57.02點，成交值新台幣723.93億元。8大類股僅金融類股漲勢相對較明顯，塑化類股小漲，其餘各類股都下跌。

晶圓代工龍頭台積電盤中來到261元，下跌1.5%。鴻海盤中在平盤價74.7元上下游走。

實施庫藏股的面板股友達，今天盤中逆勢上漲，盤中來到8.47元，上漲4.56%，11時成交量已逾12萬張。

玉晶光接獲蘋果前後鏡頭大單，8月營收達18.38億元，較7月增加43.18%，更較去年同期大增123.32%。盤中股價卻來到427元，大跌5.73%。同為蘋果光學鏡頭供應商的大立光盤中來到3800元，下跌4.76%。

華南投顧董事長儲祥生表示，雖然美股表現不差，但台股卻下跌，主因先前撐盤的5G概念股，包括散熱、銅箔基板（CCL）、網通族群漲多回檔，在缺乏撐盤角色情況下，大盤走勢就趨弱。

儲祥生指出，基本上美股表現好，台股不會差太遠，外資也相對偏多，但本土資金卻流出股市，所以今天台股走自己的路，短線指數空間不會太大。

他直言，雖然蘋果新機發表在即，蘋概股當中的大立光、玉晶光接獲蘋果大單，營收較去年大幅成長，股價卻下跌，是否代表先前漲多，有人逢高出貨，應再觀察。至於友達則是股價淨值比被低估，加上公司做多，股價自然上漲。台股短線選股不易，不妨暫時觀望。（編輯：楊凱翔）1080910